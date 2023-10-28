"الناتو" يعترف باستحالة انضمام أوكرانيا إليه حاليا

صرحت رئيسة إدارة السياسة النووية في حلف "الناتو" جيسيكا كوكس، بأن جميع الحلفاء يعترفون بأنه لا يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الحلف في المرحلة الراهنة.

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وقالت كوكس في كلمة ألقتها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "عبر الحلفاء عن دعمهم لتقارب أوكرانيا مع حلف الناتو خلال هذه الفترة، مع الاعتراف بأننا لم نصل بعد إلى النقطة التي يمكن لأوكرانيا أن تنضم فيها إلى الحلف".

وأشارت كوكس إلى ضرورة القيام بـ"عمل كبير" في العلاقات بين أوكرانيا والحلف، مؤكدة أنه قد تم اتخاذ بعض الخطوات الهامة في هذا الاتجاه في قمة فيلنيوس وأنه يتم حاليا "مضاعفة" الجهود الهادفة إلى تقارب أوكرانيا و"الناتو".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نهاية سبتمبر 2022 أن بلاده تقدم طلبا للانضمام إلى حلف الناتو بشكل معجل. ووافقت الدول الأعضاء في الحلف أثناء قمتهم في ليتوانيا في الصيف الماضي على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتألف من 3 نقاط هي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس أوكرانيا-الناتو وتأكيد حق كييف في الانضمام إلى الحلف دون الحاجة إلى تنفيذ مسبق لخطة عمل لتحقيق العضوية. وفي الوقت نفسه لم يتم تحديد أي إطار زمني لدخول أوكرانيا إلى الحلف، وهو ما أصرت عليه كييف. كما لم يتم تحديد الشروط التي يجب أن تنفذها كييف لتلقي دعوة رسمية.

المصدر: نوفوستي