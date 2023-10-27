الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على برنامج مساعدات لأوكرانيا ويقرر السطو على أصول روسية مجمدة

فشلت قمة الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على برنامج مساعدات لأوكرانيا، فقررت استخدام عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم كييف.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في مؤتمر صحفي عقب القمة، اليوم الجمعة، أن برنامج المساعدات لأوكرانيا سيظل "أولوية مجتمعية".

وأضاف: "اتفق الزعماء على استخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة، وفي المقام الأول عائداتها، لدعم أوكرانيا. وأكدت القمة أن مساعدة أوكرانيا تظل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وفي ما يتعلق ببرنامج المساعدات الذي وُعِدت به أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو على مدى أربع سنوات، والذي تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مساهمات جديدة له من ميزانية الاتحاد، قال ميشيل: "كانت هناك مناقشة الميزانية ووضع اللمسات النهائية عليها".

ووفقا للمصادر، تمت إعاقة فكرة تخصيص مساهمات إضافية في الميزانية لأوكرانيا من دول الاتحاد الأوروبي، من قبل بلجيكا وهنغاريا وسلوفاكيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

المصدر: تاس