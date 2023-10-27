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بوتين يوجّه بكشف طرق تهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى روسيا

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بوتين يوجّه بكشف طرق تهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى روسيا
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وجه الرئيس فلاديمير بوتين أعضاء مجلس الأمن الروسي باتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الرقابة ومنع تهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى روسيا.

وقال بوتين: "نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية كشف طرق دخول الأسلحة والذخائر إلى البلاد بشكل غير قانوني من أوكرانيا".

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وأضاف: "نحن بحاجة إلى النظر في كل ما يخص ذلك، وفي كيفية تنظيم إجراءات الرقابة على مستوى الإدارات، والنظر في ما يجب القيام به بشكل إضافي لتعزيز الإطار التنظيمي. وبشكل عام، هناك مجموعة كبيرة معقدة من القضايا التي تتطلب بحثها".

وطالب بوتين جميع المشاركين في الاجتماع بتقديم تقارير مفصلة بهذا الصدد.

المصدر: تاس

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