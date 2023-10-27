كتيبة من العسكريين الأوكرانيين سابقا تدخل الخدمة في الجيش الروسي

دخلت كتيبة من المتطوعين تحمل اسم "بوغدان خميلنيتسكي"، وتم تشكيلها من أفراد عسكريين سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، الخدمة ضمن القوات التكتيكية العملياتية الروسية.

وقال قائد الكتيبة أندريه تيششينكو، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن أفراد هذه الكتيبة سيذهبون إلى خط المواجهة، بعد أداء القسم.

وأضاف: "في الوقت الحالي، بدأنا الخدمة في الوحدة العسكرية الخاصة بالقوات التكتيكية العملياتية، وسنقوم بتنفيذ خدماتنا الإضافية مباشرة هنا. وسنؤدي اليمين أيضا".

وأوضح تيشينكو أن مقاتلي الكتيبة ظهروا في مركز التدريب منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وبحسب القائد، فإن الجميع يتمتعون بروح قتالية عالية، والجميع نشيطون، ويحاولون إثبات وجودهم.

وأضاف: "لقد حصلنا على الأسلحة والزي الرسمي بمجرد وصولنا إلى هنا، في اليوم التالي. وحصل كل شخص على سلاحه الرشاش الخاص به، وقام بصيانته بالكامل. ثم كانت هناك رحلات إلى ساحة التدريب".

المصدر: نوفوستي