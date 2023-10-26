زعيم حزب هولندي يتعرض للضرب في بلجيكا بسبب موقفه الرافض لدعم قوات كييف (فيديو)

تعرض زعيم حزب "المنتدى من أجل الديمقراطية" اليميني الهولندي، تييري بودي، الذي يعارض إمداد أوكرانيا بالأسلحة، لهجوم مساء الخميس لدى وصوله إلى "جامعة غينت" في بلجيكا.

وهاجم شخص مجهول السياسي الهولندي أمام "جامعة غينت" حيث كان من المقرر أن يلقي محاضرة.

ويظهر مقطع فيديو تعرض تييري بودي إلى ضربة في رأسه، وسماع المهاجم وهو يصرخ باللغتين الروسية والأوكرانية.

وقد تم اعتقال المهاجم على الفور، ولم يصب السياسي الهولندي بأذى، كما أنه تمكن من إلقاء محاضرته في وقت لاحق.

ومن المعروف عن تييري بودي، أنه يعارض إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وقبل العملية الخاصة الروسية تعرض لانتقادات متكررة بسبب تصريحاته المؤيدة لروسيا.

المصدر: نوفوستي