"ملكة الدراما" انبطحت خوفا من القصف والدراجون فضحوا أمرها (فيديو)

تم في شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، تداول تقرير إعلامي مصور يظهر "كيف نجت صحفية رومانية من هجوم وهمي من جانب حركة حماس في إسرائيل".

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وانبحطت الصحفية وهي ترتدي الدروع الواقية على الأرض وبدأت تتحدث عن أنها لا يمكنها النهوض لأنها لا تعرف متى سينتهي إطلاق النار على إسرائيل من جانب حماس.

وقالت: "إن القصف قريب جدا منا... دعونا نبقى لفترة أطول قليلا، لأنني لا أعرف متى سيتوقف القصف".

ومع ذلك، لم تأخذ الصحفية بعين الاعتبار أنه من الممكن أن يكون هناك أشخاص آخرون يسيرون في الشوارع إلى جانبها وقت التصوير. وسار المارة بهدوء على طول الشارع ومر راكبو الدراجات بهدوء بجوار الصحفية الملقاة على الأسفلت مرتين.

وتم عرض هذا التقرير في بث قناة "DIGI24".

واكتسبت هذه القناة شهرة في روسيا بعد تقريرها المفبرك حول "التعبئة القسرية في روسيا".

المصدر: RT + aif.ru