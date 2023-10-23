بيسكوف: الدبلوماسيون يعملون لحل مشكلة الروس المحتجزين في غزة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الدبلوماسيين الروس يبذلون كل الجهود اللازمة لحل وضع الروس المحتجزين كرهائن في قطاع غزة.

ووفقا لممثل الكرملين، في ظل الظروف الحالية من الصعب تقديم معلومات مفصلة.

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وأضاف بيسكوف: "تجري اتصالات معينة لهذا الغرض، ودبلوماسيونا يعملون في هذا الاتجاه. بالطبع، في ظل الوضع القائم هناك، من الصعب الآن الحديث عن معلومات مفصلة، ​​لكن دبلوماسيينا يبذلون كل الجهود اللازمة".

وأشار بيسكوف إلى أنه ليس كل الروس في قطاع غزة على اتصال بالبعثة الروسية.

وقال: "هناك اتصال مع بعضهم . الوضع هناك مختلف تماما. كما تعلمون التسجيل في القنصليات ليس إلزاميا، إنه أمر طوعي بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون في الخارج".

في يوم 7 أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: تاس