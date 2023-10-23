"وول ستريت جورنال": واشنطن تخشى شائعات عن أنها تحكم إسرائيل سرا

كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن تأمل بتأجيل العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، لكنها لا تقدم مطالب واضحة لتل أبيب خوفا من تغذية الشائعات بأن واشنطن تحكم إسرائيل سرا.

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وقالت الصحيفة: "يخشى الموظفون الأمريكيون... من أن أعمالا قد تساعد في تأكيد التصريحات القديمة المتأتية من إيران وحلفائها بأن الولايات المتحدة تسيطر سرا على إسرائيل".

ويرون أن التصور بأن الولايات المتحدة "تتحكم في الخيوط" في إسرائيل قد يجر الولايات المتحدة إلى صراع مباشر مع إيران أو أطراف أخرى في المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة حتى وراء الأبواب المغلقة، تختار كلماتها الموجهة إلى إسرائيل بعناية شديدة، مشيرة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حاول أثناء زيارته إلى تل أبيب، عدم تقديم مطالب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبدلا من ذلك طرح عددا من الأسئلة الجادة التي يجب على السلطات الإسرائيلية الإجابة عنها قبل بدء العملية البرية.

وأطلقت حركة حماس، في 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة. كما أعلنت إسرائيل عن فرض حصار كامل على قطاع غزة: حيث تم تعليق إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: نوفوستي