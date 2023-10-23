"واينت": أزمة ثقة بين بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي

كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاثنين، مقالا تحدثت فيه عن أزمة الثقة في إسرائيل بين بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد مرور 17 يوما منذ هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة "حماس".

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وقالت الصحيفة إن "الحكومة تواجه اليوم صعوبة في التوصل إلى قرارات متفق عليها بشأن القضايا الرئيسية".

"فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمس صراحة أنه ينتظر موافقة المستوى السياسي على العمل البري، لكن الإدارة الأمريكية تضغط على إسرائيل لتأجيل الدخول البري إلى قطاع غزة من أجل السماح بإحراز تقدم في قضية المختطفين، فيما ترغب إسرائيل بفصل مسألة الدخول البري عن مسألة المختطفين. وفي ظل هذه الظروف، من المشكوك فيه ما إذا كان هذا ممكنا".

"وبعيدا عن الجدل حول التوقيت، نشأت أزمة ثقة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وداخل الحكومة المصغرة والحكومة بشكل عام".

"فقد مر 17 يوما على هجوم 7 أكتوبر.. بالنسبة للعائلات التي يحتجز أبناؤها في مكان ما في غزة، فإن هذه فترة طويلة جدا. كذلك إنها فترة طويلة حتى بالنسبة لأولئك الذين ينتظرون الأوامر في الوحدات العسكرية في الشمال والجنوب، وبالنسبة للمجتمع الإسرائيلي ككل".

"الحلقة الضعيفة هي الحكومة. وبحسب شهادات مسؤولين سياسيين وعسكريين، فإن الحكومة تواجه صعوبة في التوصل إلى قرارات متفق عليها بشأن القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال".

"في الأسبوع الماضي أعلن أن نتنياهو منع اتخاذ قرار بشأن عملية استباقية في الشمال، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع جالانت أوصىيا بتنفيذ هذه العملية ـ وهو ما نفاه نتنياهو. حيث طلب الأمريكيون تجنب الهجوم الإسرائيلي الوقائي في لبنان وأرفقوا مطلبهم بحزمة مساعدات عسكرية سخية، ونشر حاملتي طائرات قبالة سواحل لبنان والالتزام بدعم الجيش الإسرائيلي إذا بدأ حزب الله الحرب. وهذا الأسبوع، ادعى الوزراء مرة أخرى أن نتنياهو هو الذي يقف وراء تأخير الدخول البري إلى غزة. ووصف وزير لم يجرؤ على ذكر اسمه نتنياهو بأنه "جبان"".

"لقد خلقت أحداث 7 أكتوبر أزمة ثقة: نتنياهو غاضب من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، الذين يتحملون المسؤولية بتصوره لكل ما حدث. وهو يتفاعل ببرودة أعصاب مع الآراء والتقديرات التي يعبر عنها الجنرالات وليس في عجلة من أمره للرد على هذه الآراء. وليس من قبيل الصدفة أنه التقى مرتين في الأيام القليلة الماضية مع اللواء المتقاعد اسحق باريك، الذي ينتقد بشدة قدرات الجيش البري ويعارض العمل البري في غزة".

"أيضا، العلاقة المتوترة بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت تجعل من الصعب جدا العمل.. وتصاعدت حدة التوترات بعد تسرب أخبار مفادها أن نتنياهو استخدم حق النقض (الفيتو) ضد عملية عسكرية في الشمال".

"لقد أعلنت الحكومة عن هدف للحرب يشكك الجيش الإسرائيلي في إمكانية تحقيقه. وفي تصريحات مختلفة، وعد نتنياهو وغالانت بمحو حماس من على وجه غزة، ولم يوضحا المعنى العملي لهذا الالتزام. وقالا: سنقوم بتفكيك البنية التنظيمية بأكملها التي هي في عهد السنوار، ولكن كيف سيتم تحقيق هذا الهدف؟ هل هي في مدينة غزة فقط أم تسيطر بشكل كامل على القطاع بأكمله؟ ومتى سيعرف الجيش الإسرائيلي والحكومة أن إسرائيل قد انتصرت بالفعل؟".

"يقول الجيش الإسرائيلي إن اللوم يقع على المستوى السياسي الذي لم يحدد أهدافا واضحة للجيش. قد يكون هذا صحيحا، لكن الجيش الذي يذهب إلى الحرب، دون توضيح كيف سيعرف ما إذا كان سينتصر، ناهيك عن كيف سينتصر".

"على حد علمنا، لا يوجد نقاش لا في الجيش ولا في الحكومة، حول ما سيكون عليه الواقع في غزة بعد القضاء على حماس، إذا تم القضاء عليها، إسرائيل تريد الدخول إلى غزة من دون تعريف واضح لمتى وكيف ستخرج وماذا ستترك وراءها".

المصدر: "واينت"