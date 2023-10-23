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خريطة خاطئة.. "سي إن إن" تنقل تل أبيب للجولان السوري المحتل وسديروت إلى جنين الفلسطينية (صور)

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خريطة خاطئة..
AFP
تل أبيب
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عرضت شبكة "سي إن إن" الأمريكية خريطة لإسرائيل تضمنت أخطاء في عرض مواقع المدن حيث وضعت تل أبيب في الجولان السوري المحتل وسديروت في مدينة جنين الفلسطينية بالضفة الغربية.

خريطة خاطئة..

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها شبكة "سي إن إن" تموضعا خاطئا للمدن ففي بداية الحرب في ليبيا، تم عرض خريطة لبنان مع وضع علامة على مدينة طرابلس عوض الإشارة إلى العاصمة الليبية طرابلس.

خريطة خاطئة..

المصدر: "إسرائيل هيوم"

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