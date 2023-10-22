بوتين يعلق بالألمانية على تهجمات يتعرض لها شرودر

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللغة الألمانية، على التهجمات التي يتعرض لها المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر في الوقت الراهن في ألمانيا.

وفي مقابلة مع البرنامج التلفزيوني المعروف -"موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا-1"، لفت الرئيس الروسي الانتباه إلى أن الجميع شاهدوا مؤخرا التصرف القبيح على شكل التصفيق للنازي الأوكراني العجوز في البرلمان الكندي.

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وقال الرئيس بوتين: "أما بالنسبة للمستشار الألماني الأسبق شرودر، فقد قلت إنهم يحاولون إبعاده إلى مقاعد بعيدة في المناسبات الرسمية. في هذه الحالة أود القول: كلما ابتعدتم عن شردور أصبحتم أقرب إلى أنتوني روتي رئيس مجلس النواب في البرلمان الكندي الذي يكن كل الود والإعجاب للنازيين".

ولكي "يُسمع صوته في ألمانيا"، كرر بوتين هذه العبارة باللغة الألمانية. وأضاف بالروسية: "هناك الكثير من الأشخاص المحترمين في ألمانيا وأنا متأكد من أن الكثيرين سينصتون لذلك".

وهكذا علق الرئيس الروسي على كلام الصحفي بافل زاروبين، بأنه يتم في الوقت الحالي إبعاد شرودر في المناسبات المهمة عن المنصة الرئيسية حتى لا يجلس بجوار المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس.

عن مثل هذه الحالات، تحدثت صحيفة بيلد. ووفقا لها، بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتوحيد ألمانيا، تمت دعوة شرودر لحضور الاحتفالات الرسمية، ولكن خدمة البروتوكول الحكومية لم تخصص له مقعدا في نفس الصف مع كبار السياسيين في البلاد الحاضرين في الاحتفال، بما في ذلك المستشار الحالي أولاف شولتس.

المصدر: تاس