رئيس الوزراء الكندي ترودو "يتعرض لهجوم" في مسجد في تورونتو

استقبل المصلون المسلمون رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بصيحات الاستهجان والاستنكار في مسجد في تورونتو.

وظهر في شريط فيديو بعض المصلين وهم يصرخون: "العار لك . خذ رجالك واذهب من هنا".

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وصاح البعض الآخر: "كم عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يجب أن يموتوا قبل أن تدعوا إلى وقف إطلاق النار؟!".

وظهر في اللقطات ترودو وصرخات استنكار المصلين تلاحقه. وظهر رجال الأمن وهم يرافقونه إلى سيارته، التي انطلق بها دون أي تعليق.

في يوم السبت 7 أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: RT