قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن ليتوانيا قررت حظر تصدير إبر الخياطة وصنانير الحياكة إلى روسيا، ويمكنها الآن رصف الطرق بهذه الإبر لكتابة عبارة "نكاية بروسيا".

وكتبت زاخاروفا على قنانها في تيلغرام اليوم: "أين ستذهب ليتوانيا بكل هذه البضائع إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار؟ لا أعرف، يمكنهم من الأزرار والمسامير وإبر الحياكة والإبر، نقش عبارة "نكاية بروسيا" على طريق السيارات السريع في بلادهم".

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وفي وقت سابق، أفاد موقع EUobserver، نقلا عن وثيقة، بأن ليتوانيا، كجزء من الحزمة الثانية عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضها الاتحاد الأوروبي، تقترح فرض حظر على تصدير الأزرار وإبر الخياطة وإبر الحياكة إلى روسيا.

بعد تطبيق الحزمة الحادية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في يونيو من هذا العام، باتت هذه القيود الأوروبية تؤثر على ما يقرب من 1.8 ألف فرد ومؤسسة.

في كل مرة يتم فيها فرض عقوبات، تؤكد روسيا على أنها ستتكيف مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.

وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.

وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرات عديدة عن آراء تفيد بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.

المصدر: نوفوستي