بوليانسكي: عدة دول اعتبرت الفيتو الأمريكي ضد  القرار البرازيلي في مجلس الأمن طعنة في الظهر

قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار البرازيلي بمجلس الأمن الدولي، بدا كطعنة في الظهر بالنسبة للعديد من الدول.

وأضاف بوليانسكي، في حديث مع مستخدمي الشبكة الاجتماعية X (تويتر سابقا): "قررت الولايات المتحدة فجأة استخدام حق النقض ضد القرار. كما تعلمون، كان ذلك بمثابة طعنة في الظهر، لأن العديد من الدول اعتقدت أن الولايات المتحدة كانت موافقة معهم".

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وشدد بوليانسكي على أن "أغلبية كبيرة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، تدعم النداءات الإنسانية للمنظمة الدولية وتؤيد وقف إطلاق النار".

وقال الدبلوماسي الروسي: "بغض النظر عن مستوى الدعم، فإن المشكلة هي أن أحد أعضاء [مجلس الأمن]، في هذه الحالة الولايات المتحدة، يمكنه عرقلة الجهود بأكملها".

يوم الأربعاء الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته البرازيل بشأن الشرق الأوسط . وامتنعت روسيا الاتحادية عن التصويت، وذلك بسبب رفض مجلس الأمن للتعديلات الروسية على الوثيقة البرازيلية. كما امتنعت بريطانيا عن التصويت، وصوت الأعضاء الـ12 الباقون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح اعتماد القرار.

وفي حديثها مباشرة بعد التصويت، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن الولايات المتحدة "تشعر بخيبة أمل لأن القرار لم يذكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

وقامت المندوبة الأمريكية، على عجل بمغادرة اجتماع مجلس الأمن الدولي، الذي عقد بمبادرة من روسيا والإمارات العربية المتحدة والصين والمتعلق بالهجوم على مستشفى في قطاع غزة.

المصدر: تاس