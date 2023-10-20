الوكالة الدولية للطاقة الذرية: عدم العثور على أي متفجرات في محطة زابوروجيه

أعلن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم عثورهم على أي متفجرات أو ألغام في محطة زابوروجيه الذرية.

وجاء في بيان، نشر على موقع الوكالة الدولية، يوم الجمعة، أن فريق خبراء الوكالة قام خلال الأسبوع الأخير بتفقد محطة زابوروجيه الذرية، بما في ذلك لوحات التحكم لوحدات التوليد الأولى والثالثة والرابعة والسادسة، وغرفة الآلات لوحدة التوليد السادسة، وغرفتي المفاعلين الأول والثالث ومولدات الطاقة الاحتياطية لوحدات التوليد الثالثة والرابعة والسادسة.

وأكد فريق الخبراء عدم العثور على أي ألغام أو متفجرات.

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وأيد خبراء الوكالة قرار إدارة محطة زابوروجيه إغلاق المفاعل الثالث للمحطة، معتبرين أنه يعزز حماية المحطة ويحسن الأمن النووي للمفاعل.

وأشار البيان إلى أن الوكالة لا تزال تدعو للسماح بتفقد سطوح غرف المفاعلات الأول والخامس والسادس للمحطة، وكذلك زيارة جميع غرف التوربينات الست.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تطالب بإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه كي لا تتأثر بالعمليات القتالية الدائرة في المنطقة.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية في فيينا، إن القوات الروسية خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر رصدت وقامت بتحييد 174 طائرة أوكرانية مسيرة بالقرب من مدينة إينيرغودار ومحطة زابوروجيه الذرية التي تقع قريبا منها.

المصدر: RT