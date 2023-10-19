فولودين يدعو الأمم المتحدة إلى محاسبة بايدن بشأن الشرق الأوسط

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين هيئة الأمم المتحدة إلى محاسبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

وتابع فولودين أن 80% من الحروب التي حدثت في العالم منذ عام 1945 "كانت بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة، فيما ينبغي للأمم المتحدة أن تبادر بمحاسبة جو بايدن على الصراع في الشرق الأوسط".

وكان مجلس الدوما قد اعتمد في جلسته العامة اليوم الخميس مشروع نداء موجه إلى هيئة الأمم المتحدة وبرلمانات العالم بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وقال فولودين: "إن الجاني والمستفيد في المأساة التي تتكشف في الشرق الأوسط، بينما يموت المدنيون والمسنون والأطفال والنساء، هو الولايات المتحدة الأمريكية. أيها الزملاء، إذا نظرتم فإن 80% من الحروب التي جرت في العام منذ عام 1945، وقعت بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة".

ووفقا لفولودين، فإن أسهم أكبر الشركات الصناعية العسكرية الأمريكية آخذة في النمو، وتابع: "إنهم يتلقون أرباحا وطلبيات، ومن الواضح تماما أن هذا الصراع يجب أن يتوقف، وإلا فسوف تضع كل من واشنطن وبروكسل أيديهما عليه".

وأشار فولودين إلى أن اللجوء إلى الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية يعد خطوة مسؤولة للغاية، حيث "لا يزال يتعين على الزملاء في برلمانات الدول الأخرى أن يقدموا تقديرهم للموقف".

وقال فولودين، تعليقا على تصريحات جو بايدن بشأن الوعود بتقديم المساعدات للفلسطينيين: "إنه يعد الفلسطينيين بـ 100 مليون، وفي الوقت نفسه يتم تخصيص 100 مليار لإسرائيل وأوكرانيا. الحرب لا يمكن أن تنتهي على هذا الوضع".

وبحسب رئيس مجلس الدوما، يجب على الأمم المتحدة في هذه الحالة أن تبادر إلى محاسبة بايدن، حيث قال: "الآن، وبعدما أظهر وجهه واتخذ الموقف الذي يغيب عنهم اليوم، فربما ينتهي الصراع. إما أن يوقف هذا الصراع، أو يتعين على الأمم المتحدة أن تقدمه للعدالة باعتباره مجرم حرب". وأضاف: "إنه مجرم، باعتباره الشخص الذي يقف وراء التحريض على هذا الصراع وغيره. عندها سيتنفس العالم بحرية، ولن يموت الناس، ولن تكون هناك حرب في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي