رئيس مخابرات أمريكية سابق: عملية إسرائيل في غزة ستكون نسخة أكثر خطورة من معركة مقديشو

قال ديفيد بتريوس، وهو رئيس سابق لوكالة المخابرات المركزية، إن جيش إسرائيل سيصطدم في حال دخل غزة بصعوبات أكبر من التي واجهها الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان والصومال.

وأضاف بتريوس، في حديث لصحيفة بوليتيكو: "سيواجه الجيش الإسرائيلي هناك، الانتحاريين، والعبوات الناسفة، والكمائن، وأفخاخ الألغام. القتال بالنسبة له في شوارع المدينة سيكون أكثر صعوبة وتعقيدا".

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ويعتقد بتريوس أنه حتى لو تم إجلاء سكان غزة، فسوف يظل هناك العديد من المدنيين في منطقة القتال، وقد تتحول بيئة القتال في المناطق الحضرية ضد حماس بسرعة إلى "مقديشو لكن بشكل أشد خطورة".

الحديث هنا يدور عن معركة مقديشو في التسعينيات، والمعروفة أيضا بالعملية الأمريكية الخاصة Black Hawk Down وتعرف أيضا باسم حادثة سقوط طائرة بلاك هوك، والتي تكبد خلالها الجيش الأمريكي خسائر كبيرة، والتي أصبحت فيما بعد رواية يتم الاستشهاد بها.

المصدر: نوفوستي