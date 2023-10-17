عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على المستشفى المعمداني في غزة (صور)

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة عشرات القتلى والجرحى في مشهد وصف بـ "المجزرة".

وبحسب مراسلنا، استهدفت الطائرات الحربية المستشفى الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ.

وبالتزامن مع استهداف المستشفى العربي الأهلي "المعمداني"، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على حي الشيخ رضوان قرب مفترق بهلول، مخلفة أيضا عشرات القتلى والجرحى.

ووفق ما أفاد به مراسلنا نقلا عن المتحدث باسم الصحة في غزة: "التقديرات الأولية تشير إلى سقوط ما بين 200 إلى 300 شهيد في القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني".

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه ما يزال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

يتبع..