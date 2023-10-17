مستوطنون إسرائيليون يطردون وزيرتهم من أحد فنادق البحر الميت: أنتم حكومة عار!

طردت الوزيرة الإسرائيلية أوريت ستروك من أحد فنادق البحر الميت، حيث جاءت لمواساة المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من غلاف غزة.

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وأظهر مقطع فيديو مجموعة من المستوطنين وهم يشتمون الوزيرة، قائلين: "أيتها الفاشية أنتم أعضاء حكومة متخلفون.. من الوقاحة أن تأتي إلينا بوجهك هذا.. أنت إحدى خونة هذه الدولة.. أغربوا من هنا لا أحد يرغب بكم هنا.. أنتم حكومة عار..".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حوالي 500 ألف إسرائيلي غادروا مدن ومستوطنات الجنوب منذ بدء حماس عملية "طوفان الأقصى".

وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس إن كل التجمعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة تم إخلاؤها من سكانها، كما تم إخلاء أكثر من 20 تجمعا سكنيا في شمال إسرائيل.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2808 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.

المصدر: RT