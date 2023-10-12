بلينكن: واشنطن تحتفظ بحق تجميد الـ 6 مليارات دولار الإيرانية المفرج عنها

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق إعادة تجميد الـ 6 مليارات دولار الإيرانية التي تم الإفراج عنها في إطار صفقة لتبادل المعتقلين.

وقال بلينكن خلا زيارته لإسرائيل، يوم الخميس: "نحن نحافظ على الرقابة الشديدة على تلك الأموال ونحتفظ بحق تجميدها".

وأشار بلينكن إلى أن "تلقي إيران الأموال على حساباتها المصرفية - وفي هذا الحال في كوريا الجنوبية - مقابل مبيعات النفط تم وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في عهد الإدارة السابقة، إدارة ترامب".

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وأضاف: "لم يتم إنفاق أي شيء من الأموال التي تم تحويلها إلى قطر، ولم تصل إليها أي جهة من إيران. وتنفذ وزارة الخزانة الأمريكية الرقابة على الموارد في هذا الحساب، ويمكن تخصيصها لاحتياجات إنسانية فقط، أي لشراء المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية دون وصولها إلى أيدي إيران".

وجاء ذلك تعليقا على تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، قيل فيه إن المسؤولين الأمريكيين والقيادة القطرية قرروا منع إيران من الاستفادة من الـ 6 مليارات دولار المفرج عنها في إطار صفقة لتبادل المعتقلين، على خلفية هجوم حركة "حماس" على إسرائيل.

المصدر: تاس