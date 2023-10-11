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بلجيكا: سنحول 1,7 مليار يورو من الضرائب على الدخل من الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا

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بلجيكا: سنحول 1,7 مليار يورو من الضرائب على الدخل من الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا
AP
رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بروكسل، 11 أكتوبر 2023
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صرح رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو أن بلاده ستحول 1.7 مليار يورو التي حصلت عليها من الضرائب على الدخل الناتج عن إعادة استثمار الأصول الروسية المجمدة، إلى أوكرانيا.

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وقال دي كرو في مؤتمر صحفي في أعقاب لقائه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في بروكسل، اليوم الأربعاء: "هناك الأصول الروسية المجمدة. وهناك دخول من (إعادة استثمار) هذه الأموال. لكن كلا من الأول (الأصول) والثاني (الدخول) من اختصاص الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "يمكننا أن نحول إلى أوكرانيا الأموال التي نتلقاها في شكل ضرائب على هذه الدخول، أي 1.7 مليار يورو، والتي يجب استخدامها لدعم وإعادة إعمار أوكرانيا".

المصدر: تاس

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