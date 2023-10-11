السوداني لـ RT: العراق يتطلع للانضمام إلى مجموعة بريكس

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بلاده على استعداد للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، إذا تلقت دعوة من الدول المؤسسة.

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وقال محمد شياع السوداني في تصريح خاص لقناة RT أثناء جلسة حوارية مع ممثلي الجالية العراقية في روسيا إن العراق يتفهم الدور الذي تلعبه المجموعة وتدرك شروط ومواصفات الانضمام إليها.

وأشار السوداني إلى أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طائفة واسعة من القضايا الاقتصادية من بينها استخدام الدينار العراقي والروبل الروسي في التعاملات التجارية بين البلدين.

وشدد على أنه ممتن لموقف روسيا المبدئي من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه بحث هذا الملف مع الرئيس بوتين بعمق ومن منطلق الحرص على أرواح المدنيين.

وكشف السوداني أن العراق بصدد دراسة مشروع افتتاح مركز ثقافي عراقي في العاصمة الروسية موسكو من منطلق العلاقات التاريخية العميقة التي تربط البلدين والتي ستبلغ العام القادم يوبيلها الثمانين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وبغداد.

المصدر: RT