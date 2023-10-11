زيلينسكي: الصراع مع روسيا في مرحلته الأخيرة!

أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن اعتقاده بأن ما يحدث الآن هو "الجزء الأخير من الحرب، وليس الجزء الأوسط".

جاء ذلك في مقابلة مع 4 صحفيين رومانيين بثتها قناة Digi-24 التلفزيونية، حيث قال زيلينسكي: "لا أستطيع تحديد موعد محدد (لنهاية النزاع)، إلا أن هذا هو الجزء الأخير من الحرب، وليس الأوسط.. أعتقد أننا في الجزء الأخير. لدينا هموم كثيرة، المال والسلاح، لكننا في الجزء الأخير، وهو الأصعب".

إقرأ المزيد

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن رومانيا قدمت ذخيرة مدفعية إلى كييف، حيث تابع: "المساعدة من رومانيا مهمة للغاية، فأنتم تعرفون ما نحتاج إليه، وقد تلقينا ذخيرة مدفعية، كنا نفتقر إليها.. لقد ساعدنا الناس من كل مكان، من الغرب، وأرسلوا أسلحة، وساعدتمونا في ذلك بسلاح المدفعية. وإذا تمكنت رومانيا من مساعدتنا بأنظمة الدفاع الجوي، سيكون ذلك أمرا رائعا، فلديكم أنظمة لا نملكها نحن".

وردا على سؤال ما إذا كانت كييف مستعدة للاعتراف بعدم وجود اللغة المولدوفية، قال زيلينسكي: "بصراحة، لا أرى مشكلة كونية في ذلك، بالنسبة لي ليست هذه مشكلة. أتفهم أن البعض يقولون إن مولدوفا هي رومانيا. بالنسبة لي ليست هذه مشكلة ملحة". وشدد على أن الحكومة الأوكرانية "ستجتمع وتتخذ قرارا فيما يتعلق بهذا الشأن، في غضون أسبوعين"، وعبر عن ميله إلى اتخاذ قرار بتعزيز الشراكة وحل هذه المشكلات.

وكان رئيس مجلس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو قد دعا في وقت سابق إلى "الاعتراف بأن ما يسمى باللغة المولدوفية غير موجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة".

وسئل زيلينسكي عما إذا كان سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، فأجاب: "إذا استمرت الحرب، نعم. وإذا انتهت الحرب، لا. لا أستطيع الهروب أثناء الحرب".

المصدر: تاس