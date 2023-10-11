بلجيكا تقرر إرسال مقاتلات "إف-16" خارجة من الخدمة إلى أوكرانيا

قال وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندير، في حديث تلفزيوني، إن حكومة بلاده قررت إرسال مقاتلات "إف-16" الخارجة من الخدمة، إلى أوكرانيا بحلول عام 2025.

وأضاف الوزير، قبل اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل واجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا: "قررت الحكومة البلجيكية توريد طائرات إف-16 إلى أوكرانيا بحلول عام 2025".

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من جانبها كتبت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب ( من أصول جزائرية) على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) أن حكومة بلادها اتخذت هذا القرار بعد تحليل دقيق.

تملك القوات الجوية البلجيكية 43 مقاتلة من طراز "إف-16"، تم تسليمها في الثمانينيات وخضعت عدة مرات لعمليات تحديث.

أبرمت بلجيكا قبل سبع سنوات عقدا مع الولايات المتحدة لتوريد 34 طائرة من طراز F-35 لتحل محل الطائرات القديمة، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2025، وسيتم ذلك على مراحل.

المصدر: تاس