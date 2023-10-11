فولودين: حاملات الطائرات الأمريكية تتجه إلى الشرق الأوسط لبدء حرب جديدة مفيدة لواشنطن

صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بأن حاملات الطائرات الأمريكية تتجه حاليا إلى شواطئ فلسطين وإسرائيل ليس بهدف ضمان السلام، بل لبدء حرب أخرى مفيدة للولايات المتحدة.

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وعبر فولودين عن اعتقاده بأن واشنطن تعد المستفيد الرئيسي من الصراعات المسلحة.

وكتب في صفحته على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "ارتفعت أسعار أسهم أكبر شركات الأسلحة الأمريكية بعد التصعيد الحاد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذا ما تدل عليه بيانات التداول في البورصة. كانت واشنطن تستخدم دائما مآسي الملايين من الناس لتعزيز مصالحها الاقتصادية".

وذكر السياسي الروسي أن الناتج الداخلي المحلي للولايات المتحدة تضاعف نتيجة الحرب العالمية الأولى، مضيفا أن واشنطن استخدمت الحرب العالمية الثانية لزيادة قدراتها الاقتصادية أيضا.

وأوضح: "قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لحلفائها عن طريق الائتمان... ويجب القول إن بلادنا قامت بسداد الديون السوفيتية مقابل المساعدات الأمريكية في عام 2006 فقط".

وخلص فولودين للقول: "لقد مرت عقود طويلة من الزمن، لكن الأساليب الأمريكية لم تتغير. هذا ما شهدناه في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا. وهذا ما نشهده في أوكرانيا اليوم. تثير واشنطن الصراعات المسلحة من أجل إثراء نفسها.

المصدر: RT