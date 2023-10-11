مسؤول أمريكي: واشنطن مستعدة لإعادة النظر في العقوبات ضد فنزويلا بعدة شروط

أعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن واشنطن مستعدة لإعادة النظر وتعديل نظام العقوبات ضد فنزويلا في حال إجراء إصلاحات ديمقراطية وتهيئة الظروف للانتخابات الرئاسية الحرة.

وقال المسؤول في حديث لوكالة "تاس" الروسية، إن "الولايات المتحدة تعلن دائما عن استعدادها لدراسة إدخال تعديات على العقوبات الأمريكية ردا على إصلاحات ديمقراطية محددة وتهيئة الظروف لانتخابات حرة ونزيهة في 2024".

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وأضاف أن واشنطن تدعو ممثلي إدارة الرئيس نيكولاس مادورو، وقوى المعارضة إلى إيجاد "حل شامل طويل الأمد من خلال العودة إلى عملية التفاوض في مكسيكو".

يذكر أن المفاوضات بين السلطات والمعارضة الفنزويلية توقفت منذ حوالي عام.

وأفادت تقارير إعلامية بأن ممثلين عن الولايات المتحدة والحكومة الفنزويلية التقوا في قطر عدة مرات منذ العام الماضي لمناقشة خطوات نحو تسوية الأزمة السياسية في فنزويلا وإمكانية تخفيف العقوبات الأمريكية مقابل تنازلات من قبل حكومة مادورو.

المصدر: تاس