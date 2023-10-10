مدفيديف: "داعش" شريك تقليدي للنظام الأوكراني

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن تنظيم "داعش" الإرهابي هو شريك تقليدي للنظام الأوكراني، وينفذ مهامه الإرهابية في جميع أنحاء الكوكب.

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جاء ذلك وفق ما نشره مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب: "يقول زيلينسكي إن روسيا تقف وراء حركة حماس.. من غير المجدي التحدث إلى مدمني المخدرات بلغة العقل، وحثهم على استخدام عقولهم، التي ذهبت تحت تأثير المسحوق الأبيض. لهذا، يجب الرد عليهم بهذه الطريقة: "داعش" شريك تقليدي للنظام الأوكراني، وينفذ مهامه الإرهابية في جميع أنحاء الكوكب. وتعترف السلطات الأوكرانية بالتشابه بين مواقف أيديولوجية بانديرا وأيديولوجية "داعش".

وأضاف "يتلقى "داعش" بانتظام دعما كبيرا من زمرة زيلينسكي، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأسلحة التي سرقها القوميون الأوكرانيون من إمدادات "الناتو"، فيما يمتلك أعضاء "داعش" حسابات سرية في البنوك الأوكرانية ويشترون العقارات الأوكرانية سرا".

المصدر: تليغرام