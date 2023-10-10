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سلوفاكيا تسجل أعنف زلزال منذ 80 عاما

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سلوفاكيا تسجل أعنف زلزال منذ 80 عاما
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أفاد رئيس قسم الزلازل في أكاديمية العلوم السلوفاكية، كريستيان تشيتشاي، بوقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، أمس الاثنين، في البلاد وهو أقوى زلزال منذ 80 عاما.

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وقال تشيتشاي: "وقع في شرق سلوفاكيا، مساء أمس الاثنين، زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر. زلزال قوي جدا بالنسبة للمنطقة. وآخر مرة تم تسجيل مثل هذا الزلزال القوي هنا قبل 80 عاما".

ووقع مركز الهزات الأرضية بالقرب من مدينة بريشوف وعلى عمق 10 كيلومترات. وأسفر الزلزال عن إلحاق أضرار بكنيسة للروم الكاثوليك في قرية باكوستوف وظهرت هناك شقوق في المبنى. ولا توجد هناك معلومات عن وقوع أي أضرار أخرى.

والزلزال الذي وقع في شرق سلوفاكيا شعر به أشخاص في كل من شمال شرق هنغاريا وجنوب شرق بولندا وغرب أوكرانيا.

المصدر: تاس

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