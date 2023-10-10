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بلينكن يجري مكالمة هاتفية مع رئيس النيجر المخلوع بازوم

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بلينكن يجري مكالمة هاتفية مع رئيس النيجر المخلوع بازوم
AP
رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم
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أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.

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وجاء في بيان صدر عن رئيس المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية ماتيو ميللر: "أجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس النيجر محمد بازوم".

وأضاف البيان أن بلينكن أكد أثناء المحادثة "أن الحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيا تمثل أفضل فرصة للنيجر لتبقى شريكا موثوقا به في الأمن والتنمية في المنطقة".

وتابع: "تدعو الولايات المتحدة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين ظلما نتيجة للاستيلاء العسكري على السلطة".

وأعلنت مجموعة من العسكريين التابعين للحرس الرئاسي في النيجر في 26 يوليو الماضي إقالة رئيس النيجر محمد بازوم من السلطة. وتم في البلاد تشكيل المجلس الوطني لإنقاذ الوطن برئاسة قائد الحرس عبد الرحمن تشياني.


المصدر: تاس

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