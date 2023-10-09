مطعم يهودي في لندن يتعرض لهجوم

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن مطعما يهوديا تعرض لهجوم اليوم الاثنين، في لندن، وأشارت إلى أن ذلك يتزامن مع تفاقم الوضع والاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكرت صحيفة "الاندبندنت" أن مجموعة من الأشخاص قاموا بتحطيم الباب الزجاجي للمطعم.

وأضافت أنه "تم استهداف مطعم كوشير في شمال غرب لندن".

وقالت شرطة لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع إنها زادت الدوريات في بعض أجزاء المدينة للحفاظ على القانون والنظام وسط الصراع المتصاعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ السبت الماضي.

المصدر: وكالات