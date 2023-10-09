"شبيغل": حزب شولتس يتعرض لهزيمة تاريخية ساحقة في الانتخابات المحلية

قالت مجلة شبيغل، إن الحزب الاجتماعي- الديمقراطي الألماني بزعامة المستشار أولاف شولتس، تعرض لهزيمة قوية في الانتخابات الإقليمية في ولايتي هيسن وبافاريا أمس الأحد.

وأضافت المجلة: "تعرض الحزب الاجتماعي الديمقراطي لإخفاق تام في انتخابات برلمان (Landesparlament) ولاية هيسن. لم يسبق أبدا للحزب أن نال مثل هذه الحصة المنخفضة من الأصوات في هيسن - حتى النتيجة السيئة لعام 2018 تم تخطيها مرة أخرى بشكل كبير (ناقص 4.7 نقطة مئوية)".

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ووفقا للبيانات الأولية، فاز في هذه الولاية حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بنسبة 34.6% من الأصوات، وجاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني في المركز الثاني بنسبة 18.4%، وجاء الحزب الاجتماعي الديمقراطي في المركز الثالث بنسبة 15.1%، يليه حزب الخضر، بنسبة 14.8%.

ونوهت المجلة بأن حزب شولتس - الحزب الاجتماعي الديمقراطي جدد في بافاريا، حسب البيانات الأولية، فشله الذي حدث في عام 2018- في هذه الولاية فاز حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بنسبة 37% من الأصوات، وجاء حزب الناخبين الأحرار في المركز الثاني (15.8%)، واحتل حزب البديل من أجل ألمانيا (14.6%) المركز الثالث. وحصل حزب الخضر على 14.4% من الأصوات، بينما احتل الحزب الاجتماعي- الديمقراطي المركز الخامس فقط، حيث صوت له 8.4% من الناخبين.

المصدر: نوفوستي