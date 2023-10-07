علييف يحمل فرنسا مسؤولية تجدد الصراع في جنوب القوقاز

صرح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أنه في حالة ظهور أي صراعات جديدة في جنوب القوقاز، فإن فرنسا ستكون المسؤولة.

وقال علييف خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل إن توريد الأسلحة إلى أرمينيا من قبل فرنسا لا يخدم السلام، بل يخدم المواجهة الجديدة.

واضاف: إذا تجدد الصراع في المنطقة (جنوب القوقاز)، فستكون فرنسا هي المسؤولة عن حدوث ذلك..

وأعلن إقليم قرة باغ انفصاله عن جمهورية أذربيجان قبل 35 عاما.

وبعد نزاع مسلح مع أذربيجان في الفترة 1992-1994، ظل قائما لسنوات عديدة كجمهورية غير معترف بها.

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وفي 19 سبتمبر، شنت أذربيجان عملية عسكرية في قرة باغ، وصفتها بأنها "عملية مكافحة إرهاب في النطاق المحلي".

ووصفت يريفان هذا التحرك بالعدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمنية في قرة باغ.

وبعد يوم واحد، بوساطة قوات حفظ السلام الروسية، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن بين شروط الهدنة، تم الاتفاق على نزع سلاح التشكيلات الأرمنية.

في 21 سبتمبر، عُقد في مدينة يفلاخ الأذربيجانية اجتماع لممثلي أرمن قرة باغ مع وفد أذربيجاني، مخصص لدمج المنطقة في الجمهورية.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 22 سبتمبر الماضي أن التشكيلات المسلحة في قرة باغ بدأت بتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية.

المصدر: ريا نوفوستي