قالت النائبة الأوروبية فرانشيسكا دوناتو (عن إيطاليا)، إنه يتم تقديم نصوص قرارات للبرلمان الأوروبي تدين انتهاك حقوق المواطنين الروس والتمييز ضدهم في بعض الدول، لكن يتم تجاهلها.

ووصفت البرلمانية الأوروبية، هذه الممارسة بغير المقبولة بتاتا، وأضافت: "نتلقى إشارات عن التمييز الصريح ضد الروس، وهي ليست كثيرة في إيطاليا، بقدر ما هي متعددة وكبيرة في شمال وشرق أوروبا".

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وكمثال على الإجراءات التمييزية التعسفية ضد الروس، فرض حظر على دخول المواطنين الروس إلى عدة دول، بما في ذلك دول البلطيق، ومصادرة بعض ممتلكاتهم الشخصية.

وصرحت فرانشيسكا دوناتو بكل ذلك، خلال طاولة مستديرة بعنوان "السلام والحوار ونزع السلاح: من الطوباوية إلى عقلانية الدولة. مسار العقبات"، والتي انعقدت يوم الجمعة في إطار مهرجان الصداقة الذي يقام في مدينة ريبيرا الصقلية. ويشرف على تنظيم هذه الفعالية، الاتحاد السياسي للديمقراطيين المسيحيين، الذي يقوم بإعداد قائمة خاصة به من المرشحين لانتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو 2024.

المصدر: تاس