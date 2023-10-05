والدة التوأم السيامي التنزاني وسفير بلادهم يشكران السعودية ويشيدان بدورها الإنساني (صور)

نجح الفريق الجراحي المختص في فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وقدّمت والدة التوأم السيامي "حسن وحسين" شكرها وامتنانها لملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، على قيام الفريق الطبي المختص بإجراء عملية فصل ابنيها التوأم وتقديم العلاج اللازم لهما، منوهةً بما تقوم به المملكة من عمل إنساني كبير، مقدره حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة طيلة مدة إقامتها في المملكة.

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بدوره، عبّر سفير جمهورية تنزانيا لدى المملكة علي جابر مواديني عن شكره وامتنانه الكبيرين للقيادة السعودية ولأعضاء الفريق الطبي والجراحي، لإجراء عملية فصل التوأم، مؤكدا أن المملكة لها أياد بيضاء مشهودة لكل المحتاجين في العالم.

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وأشاد السفير مواديني بتطور القطاع الطبي السعودي الذي بلغ مستويات دولية مرموقة، متمنيا الشفاء العاجل للتوأم وأن يعودا لتنزانيا في أقرب وقت وهما في أتم صحة وعافية.

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هذا وجاءت تلك العملية الجراحية المعقدة التي استغرقت 16 ساعة، إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، ونفذت على 9 مراحل، وشارك فيها 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.

العملية رقم 59 للبرنامج السعودي

وأوضح رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تصريح صحفي أن هذه العملية تعد رقم 59 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.

وأكد دور المملكة الريادي في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص، كما تقدم بالشكر لأعضاء الفريق الطبي والجراحي على جهودهم وعطائهم المستمر التي كان له الأثر الطيب في هذا المنجز الطبي الذي يسجل لهذا الوطن.

المصدر: واس