الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن قوات الجيش الأوكراني خسرت نحو 620 فردا بين قتيل وجريح على محاور القتال الأساسية خلال اليوم الماضي.

إقرأ المزيد

جاءت أرقام الخسائر الأوكرانية في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز نقاطه:

محور دونيتسك - صد هجومين أوكرانيين، وخسائر العدو تبلغ 210 عسكريين بين قتيل وجريح، وإصابة مدفع M-777 أمريكي الصنع، واثنين من المدافع ذاتية الحركة من طرازي "أكاتسيا" و"غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر D-20

محور زابوروجبه – مقتل أكثر من 35 جنديا أوكرانيا وضرب اثنين من المدافع ذاتية الحركة من طراز Caezar فرنسية الصنع، مدفع M777 أمريكي الصنع، مدفع ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا" واثنين من مدافع الهاوتزر "دي-30" وواحد من طراز "مستا-بي"

محور كوبيانسك - خسائر العدو تبلغ نحو 170 بين قتيل وجريح، وتدمير اثنين من مدافع الهاوتزر من طراز M109 Paladin، إضافة إلى مدفع "دي-30"

محور كراسني ليمان - صد هجومين وخسائر العدو تبلغ نحو 80 فردا بين قتيل وجريح،

محور جنوب دونيتسك - خسائر العدو تتجاوز 80 عسكريا

محور خيرسون – مقتل ما يصل إلى 45 من أفراد الجيش الأوكراني

تدمير مستودع ذخيرة وأسلحة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كيروفوغراد،

اعتراض قنبلة موجهة من طراز JDAM وثماني قذائف من HIMARS أمريكية الصنع، وتدمير 27 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية