سلطات النيجر تؤكد انسحاب القوات الفرنسية قبل نهاية الأسبوع

أكدت السلطات العسكرية في النيجر، في بيان صدر عن المجلس الوطني للدفاع عن الوطن، أن انسحاب الجيش الفرنسي من البلاد سيبدأ هذا الأسبوع.

وجاء في بيان على حساب المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي X: "يعلن المجلس الوطني للدفاع عن الوطن، للمواطنين أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من بلادنا سيبدأ هذا الأسبوع".

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وأشار البيان إلى أن دفعة من العسكريين الفرنسيين تضم 400 عسكري، ستكون في مقدمة القوات المنسحبة من مدينة والام.

ووفقا للبيان، سيتم مع حلول نهاية العام الحالي، تفكيك قاعدة نيامي الجوية، حيث تتمركز غالبية القوات الفرنسية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن القائد العام للقوات المسلحة الفرنسية، أن فرنسا ستبدأ عملية سحب قواتها من النيجر هذا الأسبوع.

ووعد المتمردون الذين وصلوا إلى السلطة في النيجر، بمراقبة عملية الانسحاب وبأنها ستتم بنظام وأمان كاملين.

المصدر: نوفوستي