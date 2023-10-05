"روبوتات مبرمجة غير مشاركة في اللعب".. ماسك يرد على منتقديه الأوكرانيين

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على منتقديه من أوكرانيا الذين وصفوه بالخيانة وبالآراء "المؤيدة لروسيا" بأنهم NPC.. روبوتات مبرمجة غير مشاركة في اللعب.

وكان سبب التعليق هو النقد الذي تعرض له ماسك بالإهانة والإدانة والتنديد بسبب تصريحاته حول أوكرانيا، وكتب ماسك ردا على ذلك: "دعونا لا نقسو بشدة على الـ NPC Non Playing Characters، الشخصيات غير المشاركة في اللعب، فهم يقولون فقط ما تمت برمجتهم لقوله".

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وكان مؤسس شركة "تيسلا" قد نشر منذ أيام صورة ساخرة لمراهق بوريد نابض في جبهته، ووضع عليه وجه زيلينسكي، وكتب تعليقا: "عندما تمر خمس دقائق ولم تطلب مساعدة بقيمة مليار دولار".

وقد أثارت الصورة عاصفة من السخط في أوكرانيا، واتهم البرلمان الأوكراني ماسك بـ "نشر الدعاية الروسية".

وكان ماسك قد تعرض لانتقادات شديدة بسبب موقفه من الصراع في أوكرانيا على سبيل المثال، لأنه أمر بتقييد تشغيل شبكة "ستارلينك" بالقرب من شبه جزيرة القرم، وأحبط بذلك هجوما شنته طائرات مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية على سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود.

المصدر: X