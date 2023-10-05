مصدر: تركيا تدرس عقد لقاء دولي حول أوكرانيا في أراضيها

قال مصدر دبلوماسي مطلع في أنقرة، لمراسل وكالة "نوفوستي"، إنه تجري دراسة عقد لقاء دولي حول أوكرانيا في تركيا، ولا توجد تفاصيل محددة بشأن المشاركين والموعد بعد.

في وقت سابق، أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر، بأن تركيا تستعد لعقد اجتماع دولي في أكتوبر، حيث سيناقش المشاركون سبل حل النزاع في أوكرانيا وتنفيذ "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي.

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وأضاف: "نعم تجري دراسة عقد مثل هذا اللقاء. ولكن لا توجد تفاصيل حول التاريخ والمشاركين حتى الآن. هذا كل ما يمكنني قوله في الوقت الحالي".

وفي نهاية يونيو، جرت مفاوضات بشأن أوكرانيا في كوبنهاغن، وشاركت فيها دول مجموعة السبع وبعض دول بريكس وأوكرانيا نفسها. وخلالها تمت مناقشة سبل تنفيذ ما يسمى "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي. وبعد ذلك عقدت السعودية اجتماعا بهذه الصيغة في جدة.

من جانبها تعتبر روسيا هذه الصيغة، بعيدة كل البعد عن الواقع. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هذه الصيغة "غير قابلة للتحقيق على الإطلاق"، والجميع يعلم ذلك، لكن الغرب ما زال يصر على أنه لا يوجد أساس آخر للسلام.

وقد أشارت موسكو مرات كثيرة إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف منعت ذلك على المستوى التشريعي.

المصدر: نوفوستي