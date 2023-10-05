"خط أخلاقي أحمر".. غوتيريش يدعو إلى حظر الأسلحة ذاتية التشغيل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، الزعماء السياسيين إلى فرض حظر على استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها الأربعاء: "دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، الزعماء السياسيين في رسالة مشتركة اليوم، إلى وضع قواعد دولية جديدة بشكل عاجل فيما يتعلق بأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل من أجل حماية البشرية".

ودعت المنظمتان إلى "فرض حظر وقيود محددة على أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل لحماية الأجيال الحالية والمستقبلية من عواقب استخدامها"، مضيفتين أنه في ظل الظروف الحالية، سيعود وضع خطوط حمراء دولية واضحة، بالنفع على جميع الدول.

وقال بيان غوتيريش وسبولياريتش إن أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، التي تفهم عموما على أنها أنظمة أسلحة تختار الأهداف وتستخدم القوة دون تدخل بشري، تشكل تحديات إنسانية وقانونية وأخلاقية وأمنية خطيرة، مؤكدا أن "تطورها وانتشارها يمكن أن يغير بشكل ملموس طريقة خوض الحروب ويساهم في زعزعة الاستقرار العالمي وتفاقم التوتر الدولي".

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وتابع البيان: "يجب أن نتحرك الآن للحفاظ على السيطرة البشرية على استخدام القوة. يجب الحفاظ على السيطرة البشرية عند اتخاذ قرارات الحياة والموت. إن الهجوم الذاتي من قبل الآلات على البشر هو خط أخلاقي يجب ألا نتجاوزه.

وأكد البيان أن "الآلات القادرة على إزهاق الأرواح دون تدخل بشري يجب أن يحظرها القانون الدولي".

المصدر: "نوفوستي"