شولتس "مقتنع" باستمرار واشنطن في دعم أوكرانيا رغم الاضطرابات السياسية الداخلية الأمريكية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أنه "مقتنع" بأن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم لأوكرانيا رغم الاضطرابات السياسية الداخلية الأمريكية.

وقال شولتز للصحفيين في برلين بعد مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن: "أنا مقتنع بأن الكونغرس الأمريكي سيقدم الدعم اللازم لأوكرانيا".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر، يوم الاثنين الماضي، أن سبب تجميد الولايات المتحدة لمشاريع المساعدات الطويلة الأجل لكييف، يعود لعدم وجود اتفاق واضح في الكونغرس حولها.

وفي وقت سابق، أشار منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن لدى الولايات المتحدة إمكانيات لتزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية لعدة أسابيع أخرى.

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "سي أن أن": "لا يزال لدينا بعض التمويل. أعتقد أنه سيكون لدينا ما يكفي لبضعة أسابيع أخرى أو نحو ذلك".

وأضاف أن المزيد من المساعدات قد يتأثر دون مخصصات إضافية من الكونغرس.

يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعمي أوكرانيا، حيث بلغت قيمة المساعدات العسكرية وحدها، التي تم تقديمها منذ بدء العملية العسكرية الروسية، أكثر من 44 مليار دولار.

المصدر: RT