نقل أحد قادة حزب البديل من أجل ألمانيا إلى المستشفى إثر "هجوم إجرامي" في بافاريا

تعرض الرئيس المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا، تينو شروبالا، لحادث وقع خلال تجمع انتخابي في إنغولشتات في بافاريا جنوبي البلاد ونقل على إثره إلى المستشفى.

هذا ما ذكرته بوابة Focus-online.

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وفي المقابل، قالت مصادر في الحزب لوكالة الأنباء الألمانية، "إننا نتحدث عن حادث إجرامي موجه ضد شروبالا".

هذا ولم تتوافر أي معلومات حتى الآن عن حالة أحد قادة حزب البديل من أجل ألمانيا. وقد أبلغت شرطة إنغولشتات عن وقوع هذه العملية، لكنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية.

المصدر: تاس