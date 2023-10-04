بوتين: لدينا العديد من الأصدقاء في الغرب ممن يشاطروننا تمسكنا بالقيم التقليدية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن لروسيا العديد من الأصدقاء في أوروبا ممن يشاطرونها تمسكها بالقيم التقليدية، إلا انهم يتصرفون بهدوء.

إقرأ المزيد

وأضاف بوتين خلال كلمة له في الجلسة العامة لأولمبياد المدارس الدولي للأمن المالي في مركز "سيريوس" التعليمي للموهوبين، "إن القيم التقليدية مثل قيم الأسرة ربما تكون قد ماتت في أوروبا، إلا أن كثيرين هناك يشاطروننا تلك القيم، لكن صوتهم خافت هذه الأيام، ويتصرفون بهدوء أكثر من خصومهم ومنافسيهم".

وتابع: "من غير المرجح أن تأتي الأسرة في المرتبة الأولى بين القيم في بعض الدول الأوروبية، ونحن لدينا العديد من الأصدقاء هناك، وأنا أريد حمايتهم".

وقال: "نعم الأشخاص الذين يعتقدون أن القيم التقليدية بما في ذلك القيم العائلية قد ماتت يتصرفون بعدوانية شديدة، وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا، ولكن هناك عدد كبير للغاية من الأشخاص الذين يشاركوننا وجهات نظرنا في البلدان الأوروبية، وأود أن أقول إنهم ببساطة أكثر هدوءا ولا يظهرون مواقفهم".

وأضاف: "لن أقسم أحدا هنا، بل على العكس من ذلك، سأحاول توحيد الجميع عبر منصتنا".

وكأحد الأمثلة التي يمكن فيها التوحيد، استشهد بوتين بالأولمبياد الدولي للأمن المالي، ووفقا له "سيكون من الأفضل تنفيذه ليس في إطار زمني قصير، وإنما خلال فترة زمنية طويلة تمتد على مدار عام، مما يوصل تدريجيا إلى النهاية".

المصدر: RT