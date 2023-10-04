وسائل إعلام: مسيّرة تركية تستهدف موقعا لـ"قسد" في الحسكة (صورة)

أفادت وسائل إعلام كردية بوقوع انفجار جراء استهداف مسيّرة تابعة "للجيش التركي" معمل قرميد في بلدة صفيا التابعة لمدينة الحسكة بثلاث ضربات.

وبحسب وكالة "هاوار" الكردية، فقد أصيب عاملان في المعمل، وفق أنباء أولية.

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في حين قال موقع "وردنا" أن الانفجارات في قرية صفيا التابعة لمدينة الحسكة، نتيجة استهداف مسيرة تركية لمعمل القرميد الذي تتخذه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ثكنة عسكرية لها.

المصدر: RT