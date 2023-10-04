ماكرون يتوجه لألمانيا للقاء شولتس وتصفية العلاقات

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى هامبورغ يومي 9 و10 أكتوبر، حيث سيعقد اجتماعات غير رسمية مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حسب قصر الإليزيه.

وأشار مصدر في الوفد المرافق للرئيس إلى أن "هذا سيكون شكلا جديدا تماما للتواصل الفرنسي الألماني".

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وسيزور ماكرون برفقة نحو 20 وزيرا مصنع "إيرباص" في هامبورغ.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم بحث "المسار الفرنسي الألماني المشترك" الذي يمكن أن يخدم الأجندة الأوروبية بأكملها، والتعاون في قطاعات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي وعدد من القضايا الأخرى.

وظهر التوتر في العلاقات بين فرنسا وألمانيا العام الماضي بسبب الخلافات حول عدد من القضايا الرئيسية، بما فيها الطاقة والدفاع.

وتصاعدت الخلافات بين الجانبين حيث اتهم ماكرون ألمانيا باتخاذ إجراءات تتنافى مع مبدأ التضامن الأوروبي في مجال الطاقة وقضايا أخرى منها الدفاع.

المصدر: نوفوستي