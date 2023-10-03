بريطانيا تعتزم إرسال مجرمين إلى إستونيا بسبب عدم وجود أماكن في سجونها

تعتزم الحكومة البريطانية إرسال مجرمين إلى إستونيا بسبب عدم وجود أماكن في سجونها، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن سبب عدم وجود الأماكن في السجون البريطانية يعود إلى رفع متوسط مدة العقوبة للمجرمين في مختلف الجرائم.

وذكرت الصحيفة أنه "حاليا لا يوجد سوى 768 مكانا شاغرا في السجون في إنجلترا وويلز، ووفقا لتوقعات السلطات، بحلول ديسمبر سيكون هناك أكثر من 89 ألف سجين في المملكة المتحدة".

يذكر أنه في عام 2019، عشية الانتخابات البرلمانية، وعد المحافظون ببناء سجون إضافية تتسع لـ 20 ألف سجين، وتم تنفيذ ربع هذه الخطط فقط.

المصدر: ذا تايمز