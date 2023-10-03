ريابكوف: روسيا ستقترح على "الخماسية النووية" جدولا للمشاورات

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا بصفتها منسق رابطة الدول النووية، ستطرح على الشركاء جدولا للمشاورات في إطار صيغة "الخماسية النووية".

وأضاف ريابكوف أنه من المقرر أن يُعقد الاجتماع المقبل على مستوى الخبراء على هامش اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار ريابكوف إلى أن صيغة "الخماسية النووية" هي قضية منفصلة، ​​ولا تتعلق بشكل مباشر بمسألة الحوار الروسي - الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي، لأن "الخماسية النووية" لها أجندتها الخاصة.

وأوضح أن "الأمر لا يقتصر فقط على ما يسمى بالمخاطر النووية"، مشيرا إلى أن "المخاطر النووية مسألة مهمة، وستتم مناقشة هذا الأمر بشكل أكبر. لكن جدول الأعمال يحتاج إلى توسيع، بما في ذلك من خلال العمل على مراجعة جديدة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

"النووية الخمس" هي رابطة غير رسمية للدول التي تمتلك أسلحة نووية، وتشمل روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

المصدر: نوفوستي