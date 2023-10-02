بوتين سيلقي كلمة خلال أعمال "نادي فالداي"

أعلنت قناة "روسيا-1" أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في جلسات "نادي فالداي" الحواري الذي انطلقت أعماله في مدينة سوتشي جنوبي روسيا اليوم.

وسيترأس الرئيس بوتين اجتماع مجلس أمناء صندوق "الموهبة والنجاح" وسيعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي.

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وبدأ "منتدى فالداي" اجتماعه السنوي العشرين اليوم في مدينة سوتشي ويستمر 3 أيام تحت عنوان: "التعددية القطبية العادلة: كيفية ضمان الأمن والتنمية للجميع".

وصندوق "الموهبة والنجاح" تأسس عام 2014 وتفرّع عنه مركز "سيريوس" التعليمي في سوتشي، ويشرف الرئيس بوتين شخصيا على هذا الصندوق.

وينشط المركز في الكشف المبكر عن المواهب الإبداعية لدى الاطفال لتطويرها في الفنون والرياضة والعلوم الطبيعية.

وسيبحث "نادي فالداي" والضيوف من مختلف البلدان، مخاطر الحرب النووية وأزمة أوكرانيا وآفاق التعاون في إطار مجموعة "بريكس".

وسيشارك في الاجتماعات 140 خبيرا من 42 دولة.

المصدر: تاس