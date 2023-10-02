تأكيد وصول مقاتلات "تايفون" بريطانية إلى بولندا

أكدت وزارة دفاع بولندا استلام مقاتلات من طراز Eurofighter Typhoon، أرسلتها السلطات البريطانية.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاتشاك، إنه بات يوجد في بولندا مقاتلات من طراز تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

إقرأ المزيد

وأضاف: "سيقوم الطيارون البريطانيون مع طيارينا على متن مقاتلات طراز إف-16، بتنفيذ دوريات في المجال الجوي البولندي. هذه نتيجة مفاوضاتي مع وزير الدفاع البريطاني. نحن نحرص معهم بشكل مشترك على ضمان الأمن في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس عن إرسال مقاتلات تايفون إلى بولندا تلبية لطلب من جانب بولندا.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنه سيتم إرسال أربع مقاتلات ستشارك في تدريبات مشتركة مع القوات الجوية الإسبانية والإيطالية والبولندية، كما سيتم إيفاد حوالي 50 عسكريا من الجيش البريطاني إلى بولندا.

المصدر: تاس