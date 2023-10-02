خبير عسكري: العيب ليس فقط في الدبابات الغربية

قال خبير المدرعات الروسي المعروف سيرغي سوفوروف، إن تدمير القوات الروسية للدبابات الغربية في أوكرانيا يتم لعدة أسباب بينها إلى جانب العيوب التقنية، سوء استخدامها.

وأشار سوفوروف وهو ضابط متقاعد برتبة عقيد إلى أن الدبابات الغربية تتعرض للدمار في جبهات القتال بما في ذلك بسبب سوء استخدامها من جانب العسكريين الأوكرانيين.

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ومثالا على ذلك، ذكر سوفوروف أنه يتم استخدام هذه الدبابات دون توفير الدعم الفني المناسب لها، وعدم تنفيذ عمليات استطلاع قبل دخول الدبابات إلى حقول الألغام، وغير ذلك من الأخطاء.

وفي النتيجة تصبح هذه الدبابات أهدافا ثابتة يتم تدميرها بوسائل مختلفة مثل المدفعية والطائرات والأنظمة الصاروخية المضادة للدبابات، وقذائف الدبابات والقواذف المحمولة على الكتف والمسيرات الانتحارية.

وأشار سوفوروف إلى أن الدبابات الغربية غالبا ما تعلق في الوحول بسبب أوزانها الكبيرة وبعض العيوب التصميمية فيها، مما يجعلها هدفا سهلا للمسيرات الانتحارية وغيرها من الأسلحة المضادة للدروع، وخاصة في غياب الحماية الديناميكية، خلافا للدبابات الروسية.

وفي 25 سبتمبر أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" عن وصول الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا قبل الموعد المحدد، لكنها لم تحدد العدد الدقيق لهذه الدبابات.

المصدر: تاس