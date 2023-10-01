الهجوم الإرهابي على مقر الداخلية في أنقرة سبقه جريمة قتل.. وسائل إعلام تكشف التفاصيل

كشفت وسائل إعلام تركية أن الإرهابيين اللذين استهدفا مبنى الداخلية في أنقرة، وصلا إلى هناك على متن سيارة سرقاها في ولاية قيصري، بعد أن قتلا صاحبها.

وذكرت صحيفة "الصباح" التركية، أن مسلحين هاجما مبنى وزارة الداخلية التركية بعد أن سرقا سيارة فضية اللون صغيرة من طراز رينو بلوحة تعريف تركية من ولاية قيصري جنوب البلاد.

وأضافت الصحيفة أن صاحب السيارة، طبيب بيطري من قرية ديفيلي ميكائيل بوزلوجان، وأصيب برصاصة في رأسه من قبل المسلحين، وتم رميه في أرض خالية، قبل أن يتم العثور عليه في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يعلن أي طرف أو جماعة إرهابية مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرليكايا أعلن في وقت سابق عن محاولة هجوم إرهابي بالقرب من مبنى الوزارة وسط أنقرة، حيث قام إرهابي بتفجير نفسه وتم تحييد الآخر.

المصدر: نوفوستي